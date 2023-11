OZ-Gründerpreis: Eino World gewinnt in der Kategorie Digitalpreis

Zum 21. Mal wurde heute der OZ-Existenzgründerpreis vergeben. 37 junge Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern hatten sich in vier Preiskategorien beworben. Nach einer ersten Juryrunde schafften es zwölf ins Finale. Neben dem Hauptpreis wurden die Sonderpreise „Mut in der Selbstständigkeit“, „Digitalpreis“ und „Nachhaltigkeitspreis“ verliehen. Der Digitalpreis ging in diesem Jahr an das Bentwischer Unternehmen Eino World GmbH. Das Team um den Geschäftsführer Bastian Bannier hat eine cloud-basierte Software entwickelt, mit der sämtliches Wissen eines Unternehmens gebündelt und mithilfe von QR-Codes zugänglich gemacht werden kann.

Sponsor des Digitalpreises ist das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung. Digitalisierungsminister Christian Pegel: „Die Digitalisierung bietet für unser dünn besiedeltes Flächenland grandiose Möglichkeiten. Wir brauchen Gründer und Start-ups, die diese Möglichkeiten mit ihren digitalen Ideen ausloten und für uns alle nutzbar machen. Mit dem engagierten Ausbau des Glasfasernetzes durch Land und Landkreise schaffen wir für Start-ups beste Voraussetzungen: Gründen und Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Dort wollen wir helfen, diese Kreativität für beste digitale Lösungen zu finden.“

Neben der Eino World GmbH hatten es zwei weitere Unternehmen ins Finale beim Digitalpreis geschafft: die Artesa GmbH aus Rostock bietet ein Tool für die Einsatzplanung und Auftragsabwicklung im Handwerk an, der dritte Finalist pxtra betreibt eine Plattform für Mitarbeiter-Benefits. Die Entscheidung fiel am Ende auf Eino World, weil die Jury für das Unternehmen das größte Potential sah, verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen als Kunden gewinnen zu können.

Verliehen wurde der Preis im Ozeaneum Stralsund durch die Staatssekretärin für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Ines Jesse.

Hintergrund:

https://oz-existenzgruenderpreis.de/

https://www.digitalesmv.de/veranstaltungen/21-oz-existenzgruenderpreis-rostock

Gewinner Eino World: https://eino.world/

Finalist Artesa: https://www.artesa.de/

Finalist pxtra: https://pxtra.de/