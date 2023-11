POL-HRO: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags informierte ein Anwohner die Rostocker Polizei, da dieser gleich mehrere Personen während eines stattfindenden Einbruchsdiebstahls festgestellt hatte.



Die Einbrecher hatten sich gegen 04:00 Uhr zunächst gewaltsam Zutritt in den Hausflur des in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt befindlichen Mehrfamilienhauses verschafft und es gezielt auf die dortigen Kellerparzellen abgesehen. Hier konnte der hinweisgebende Anwohner zwei 16- und 17-jährige Tatverdächtige stellen und an die alarmierten Kollegen der Bundespolizei übergeben. Auch die beiden weiteren sowie zuvor flüchtenden Komplizen konnten noch im Umfeld durch Beamte der Rostocker Polizei festgestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte u.a. zahlreiches Diebesgut sichergestellt werden.



Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen gegen die drei 16- und 17-jährigen Deutschen sowie einen 12-jährigen Rumänen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell