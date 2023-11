POL-ANK: Betrunkener Fahrer verursacht Unfall in Greifswald, flüchtet und kann gestellt werden

Greifswald (ots) -



Am heutigen Nachmittag (23.11.2023) gegen 13:15 Uhr wurden die Beamten des PHR Greifswald über einen Verkehrsunfall in Greifswald im Bereich des Karl-Liebknecht-Rings / Wolgaster Straße informiert. Ein Augenzeuge teilte telefonisch mit, dass der Fahrer eines schwarzen Pkw mit hoher Geschwindigkeit mit einer dortigen Ampel kollidierte und dann in Richtung Innenstadt flüchtete. Eben dieser Hinweisgeber rief kurz darauf erneut an und gab an, dass er den Unfallfahrer nunmehr Höhe Boddenhus gestellt hat.



Vor Ort stellten die Kollegen fest, dass das mutmaßliche Unfallfahrzeug (Skoda) des 64-jährigen Fahrzeugführers entsprechende Beschädigungen aufwies. Ebenso wurde die im Vorfeld beschädigte Ampelanlage festgestellt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch beim 64-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Gegenwärtig laufen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.



Durch den Landkreis V-G erfolgte die Mitteilung, dass die Ampelanlage so stark beschädigt ist, dass sie vorerst nicht mehr in Betrieb genommen werden kann. Es werden deshalb die Fahrspuren verengt, damit die Fußgänger und Radfahrer die Straßen weiterhin queren können. Dadurch kann es allerdings zum Stau für die Kraftfahrzeuge kommen. Es wird um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell