POL-SN: Polizei warnt erneut vor Trickdiebstahl

Schwerin (ots) -



Nachdem am heutigen Vormittag erneut eine 84-jährige Rentnerin aus Schwerin Opfer eines Trickdiebstahls an der Wohnungstür wurde, warnt die Polizei erneut. Ein ca. 30-jähriger dunkel gekleideter Mann habe an der Tür in der Weststadt geklingelt und vorgegeben, die Heizung in der Wohnung ablesen zu wollen. Die gesamte Zeit ließ die Frau den vermeintlichen Firmenvertreter nicht aus den Augen und dennoch waren Schmuck und Bargeld anschließend weg. Aktuelle Erkenntnisse schließen darauf, dass mindestens zwei Täter zusammen agierten. Der deutschen Rentnerin sei ein Schaden von über 10.000EUR entstanden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eröffnet und die Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell