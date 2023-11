POL-LWL: Bei Verkehrskontrolle Rauschgifttütchen in PKW-Zulassung entdeckt

Lübtheen (ots) -



Ungewöhnlicher Fund bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Lübtheen: Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere entdeckte die Polizei beim Aufklappen der PKW-Zulassungsbescheinigung ein Portionstütchen mit rauschgiftverdächtigen Anhaftungen zwischen dem Dokument. Der 46-jährige Autofahrer, der ursprünglich wegen eines Handyverstoßes am Lenkrad angehalten und kontrolliert wurde, fühlte sich sichtlich ertappt, als die Polizei ihn mit dem Fund konfrontierte. Folge dessen und weil er den vorherigen Drogenkonsum zugegeben hatte, wurde bei dem Autofahrer ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin. Im Gespräch mit den Polizeibeamten äußerte der 46-Jährige zudem, dass er nahezu täglich Rauschgift konsumiere. Die Polizisten stellten anschließend den Führerschein des Fahrers sowie die Autoschlüssel sicher und brachten den Mann zur Blutprobenentnahme. Zudem hat die Polizei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen den Fahrer aufgenommen.



