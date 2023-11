POL-NB: Aktueller Ermittlungsstand zum Polizeieinsatz an einer Gesamtschule

Neubrandenburg (ots) -



Die Ermittlungen in Bezug auf den gestrigen Rettungseinsatz an einer Gesamtschule in der Neubrandenburger Südstadt dauern weiter an.



Bereits am gestrigen Nachmittag wurden die Oberbekleidungsstücke der drei Kinder, die auf Grund ihrer Atemwegsbeschwerden ins Klinikum gebracht wurden, sichergestellt. Den Rettungskräften ist der starke Geruch aufgefallen, der von diesen Kleidungsstücken ausgegangen ist. Aus diesem Grund wurden diese Kleidungsstücke geruchssicher verpackt, damit sie nun im Landeskriminalamt MV untersucht werden können.



Am heutigen Morgen waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes und des Polizeihauptreviers Neubrandenburg erneut in der Gesamtschule, um weitere Schränke zu durchsuchen. Dabei konnten die Beamten keine Beweise oder auffälligen Gegenstände auffinden.



Die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt. Derzeit finden weitere Befragungen in der Schule statt, um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige oder Beobachtungen zu erhalten. Der laufende Schulbetrieb wird dabei so wenig wie möglich gestört.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, gerne auch anonym, kann sich zu Bürozeiten bei der Pressestelle der Polizeiinspektion Neubrandenburg unter 0395-5582 5007 melden.



Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse und Ermittlungsergebnisse wird nachberichtet.



