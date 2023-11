POL-SN: Ladendieb mit präparierter Tasche auf frischer Tat gestellt

Schwerin (ots) -



Nach Zeugenhinweisen stellten Beamte des Polizeihauptrevieres Schwerin gestern einen polizeibekannten Ladendieb auf frischer Tat fest.

Bei einem ersten Ladendiebstahl wurde der 27-jährige Täter gestern Vormittag zwar bei der Tat beobachtet, konnte aber vor Ort nicht festgehalten werden. Als derselbe Mann wenig später zum gleichen Einzelhandelsgeschäft zurückkehrte, informierten die Angestellten umgehend die Polizei, die dann am Einkaufszentrum am Marienplatz zum Einsatz kam und den Täter identifizieren und kontrollieren konnte. Der 27-jährige Deutsche ist bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt.

Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann eine präparierte Tasche bei sich trug, die ihm ermöglichen kann, dass elektronische Sicherungsschranken nicht auslösen. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten das Diebsgut der ersten Tat sicherstellen. Die entwendeten Gegenstände haben ersten Erkenntnissen zu Folge einen Wert von ca. 450EUR. Der 27-jährige Deutsche muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls verantworten.



