POL-NB: Zeugen nach versuchten Raubstraftaten in Waren gesucht

In den Abendstunden des 22.11.2023 kam es in Waren zu zwei versuchten

Raubstraftaten.

Gegen 21:00 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter den Rewe-Markt

in der Warendorfer Straße und begaben sich in den Kassenbereich.

Einer der beiden Täter hielt ein Messer in der Hand und forderte die

Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Zur selben Zeit näherte sich

die Marktleiter dem Kassenbereich. Daraufhin flüchteten die Täter. Zu

einer Geldübergabe kam es nicht.

Gegen 21:50 Uhr betraten ebenfalls zwei bislang unbekannte Täter den

Verkaufsraum der Team-Tankstelle in der

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße und forderten vom

Tankstellenmitarbeiter ebenfalls die Öffnung der Kasse. Auch in

diesem Fall führte einer der beiden Täter ein Messer bei sich. Da der

55-jährige Tankstellen-Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld

verweigerte, kam es zwischen ihm und dem Täter, der das Messer bei

sich führte, zu einem Handgemenge. Dabei wurde der 55-Jährige leicht

im Gesicht verletzt. Anschließend verließen die Täter die Tankstelle.

Auch in diesem Fall konnten sie kein Geld erlangen. Der

Tankstellen-Mitarbeiter wurde durch eine RTW-Besatzung vor Ort

behandelt und setzte anschließend seinen Dienst fort.

Aufgrund der Täterbeschreibungen und der örtlichen Nähe beider

Tatorte ist davon auszugehen, dass es sich in beiden Fällen um

dieselben Täter handelt.

Trotz des Einsatzes mehrerer Funkstreifenwagen aus den umliegenden

Polizeirevieren und eines Fährtenhundes fehlt von den Tätern bislang

jede Spur. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die

Ermittlungen aufgenommen und war zur Spurensuche eingesetzt.

Durch die Zeugen werden die Täter wie folgt beschrieben. Einer war

ca. 1,85m groß und trug eine helle Hose, eine schwarze Jacke, New

Balance-Schuhe undf eine Sturmhaube. Dieser führte auch in beiden

Fällen das Messer bei sich

Der zweite Täter ist ca. 1,80m groß und mit einer schwarzen

Jogginghose, einer schwarzen Jacke und Turnschuhe der Marke Nike

bekleidet. Er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern

machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Waren

unter 03991-1760, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.









