POL-NB: Brand eines Reihenhauses in KLevenow (LK Vorpommern-Rügen)

PR Grimmen (ots) -



Am 23.11.2023, gegen 00:40, Uhr kam es in Klevenow bei Grimmen zum

Brand in einem aus drei Wohneinheiten bestehenden Reihenhauses. Nach

derzeitigem Kenntnisstand wurde der 55-jährige Bewohner des

Brandobjektes durch das Bellen seines Hundes wach und nahm

Brandgeruch wahr. Daraufhin weckte er seine 14-jährige Tochter und

beide verließen umgehend das Haus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte

brannte der Dachstuhl des Hauses bereits in voller Ausdehnung. Die

71 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Süderholz,

Grimmen, Loitz, Elmenhorst und Grammendorf begannen umgehend mit der

Brandbekämpfung und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf die

anderen Wohneinheiten verhindern.

Der Hauseigentümer und seine Tochter erlitten einen Schock und wurden

durch Kräfte des Rettungsdienstes betreut. Sie kommen bis auf

weiteres bei Familienangehörige unter.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Dieser wird im Laufe des Tages bei der

Staatsanwaltschaft den Einsatz eines Brandursachenermittlers anregen.

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor.

Das betroffene Gebäudeteil ist derzeit nicht bewohnbar und der

entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.





