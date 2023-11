POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Gadebusch (ots) -



Am Mittwochabend, den 22.11.2023 ereignete sich gegen 20:00 Uhr auf der Kreisstraße 5 zwischen den Ortschaften Utecht und Thandorf ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger deutscher BMW Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde schwerstverletzt und umgehend zur Behandlung ins Universitätsklinikum nach Lübeck verbracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden und es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Gemeinsam mit den eingesetzten Polizeikräften untersuchte ein Sachverständiger der DEKRA die Unfallstelle. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Kreisstraße 5 zwischen Utecht und Thandorf für ca. 4,5 Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000 Euro.



