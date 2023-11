POL-HRO: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss leistet Widerstand

Rostock (ots) -



In den späten Abendstunden des gestrigen Dienstags haben Polizisten einen alkoholisierten Fahrzeugführer in Rostock aus dem Verkehr ziehen können. Eine platter Reifen sowie entsprechende Zeugenhinweise entlarvten den alkoholisierten 44-Jährigen.



Der Ukrainer konnte gegen 23:00 Uhr an seinem mit platten Reifen sowie im Bereich des Schutower Kreuzes abgestellten Pkw Peugeot festgestellt werden. Zuvor hatten Zeugen die Rostocker Polizei informiert, da die drei Fahrzeuginsassen alkoholisiert wirkten.



Eine durchgeführte Verkehrskontrolle der alarmierten Beamten bestätigte den Verdacht: Ein beim Peugeot-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille.

Während der anschließenden Blutentnahme leistete der in Rostock wohnhafte Mann Widerstand.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



