POL-HWI: Ausländerfeindliche Graffiti an Bushaltestelle festgestellt

Am gestrigen Vormittag bemerkte eine Streife der Polizei ein Graffiti an einer Bushaltestelle am Wald-Eck in Warin. Unbekannte Täter trugen in weißer Farbe zwei mehrere Meter großer Schriftzüge mit ausländerfeindlichem Inhalt auf. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Bereinigung der Schmiererei wurde bereits veranlasst.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



