POL-HRO: Zigarettenautomat gesprengt - Tatverdächtiger gestellt

Unmittelbar nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten in Rostock Evershagen konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden.



Zeugen hatten am heutigen Mittwochmorgen gegen 05:00 Uhr nach einem lauten Knall die Polizei alarmiert. Aufgrund der guten Zeugenbeschreibung konnten die eingesetzten Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe einen 18-jährigen Tatverdächtigen stellen. Bei dem Deutschen wurden neben den entwendeten Zigaretten auch pyrotechnische Gegenstände aufgefunden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille.



Der Rostocker muss sich nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock die Ermittlungen bereits übernommen.



