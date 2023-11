POL-LWL: Sachschaden bei Kollision zwischen Linienbus und Feuerwehrauto

Greven (ots) -



Bei einer seitlichen Kollision zwischen einem mit 20 Fahrgästen besetzten Linienbus und einem Feuerwehrfahrzeug auf der B 195 bei Greven ist am Mittwochmorgen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge kollidierten aus noch ungeklärter Ursache im Gegenverkehr, wobei jeweils die Außenspiegel beschädigt wurden. Für die Weiterfahrt der Fahrgäste wurde ein Ersatzbus angefordert, der wenig später an der Unfallstelle eintraf. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zeitweilig zu einer halbseitigen Sperrung der B 195. Den Erkenntnissen zufolge war das am Unfall beteiligte Feuerwehrauto nicht mit Sondersignal unterwegs.



