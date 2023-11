POL-HRO: Noch keine Spur von vermisstem Rentner - Polizei bittet erneut um Mithilfe

Rostock (ots) -



Noch immer wird ein 81-Jähriger aus Wokrent im Landkreis Rostock vermisst. Der Rentner wurde letztmalig am 27.04.2023 gegen 17:00 Uhr auf seinem Grundstück in Wokrent/18246 Jürgenshagen gesehen und ist seitdem verschwunden.



Foto und Personenbeschreibung hier: https://t1p.de/106hb



Trotz umfangreicher und intensiver Suchmaßnahmen sowie einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei konnte der Vermisste bisher nicht aufgefunden werden. Inzwischen kann auch ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden.



Die Polizei bittet daher weiterhin um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstr. 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell