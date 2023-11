POL-GÜ: Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Sildemow

Güstrow/ Sildemow (ots) -



Am Montagnachmittag kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW, zwei leichtverletzten Personen und erheblichem Sachschaden in der Gemeinde Papendorf. Ein 52-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes den Sildemower Weg aus Richtung Sildemow kommend in Richtung der L132. Als er an der Kreuzung nach links auf die L132 in Fahrtrichtung Niendorf abbiegen wollte, stieß er mit dem Heck eines aus Rostock kommenden VW zusammen, der in gleicher Richtung auf der L 132 unterwegs war. Dessen 34-jähriger Fahrzeugführer kam daraufhin ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 46-Jährigen Mercedes-Fahrerin. Durch diesen Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Zudem waren die beiden Fahrzeuge der Verletzten nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei den Unfallbeteiligten handelte es sich ausschließlich um Personen mit deutscher Nationalität. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 24.000EUR geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Rostock zeitweise blockiert.



Gegen den 52-jährigen Unfallverursacher aus dem Landkreis Rostock wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit der Missachtung des vorfahrtberechtigten Verkehrs ermittelt.



