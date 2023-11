POL-NB: Brand eines Baumes auf der Neubrandenburger Wallanlage

Neubrandenburg (ots) -



Am 21.11.2023 gegen 20:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Hinweisgeber der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen brennenden Baum auf der Wallanlage am Friedrich-Engels-Ring mit. Als die Beamten an dem betroffenen Baum auf Höhe des dortigen Gasthauses am Stargarder Tor eintrafen, brannte der Baum bereits in voller Ausdehnung.



Die betroffene Eiche, die innen bereits hohl war, konnte durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg gelöscht und anschließend gefällt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



Derzeit geht die Polizei davon aus, dass bislang unbekannte Täter den Baum angezündet haben. Vor Ort konnten die Beamten keine auffälligen Personen oder Zeugen feststellen.



Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung durch Feuer wurden aufgenommen. Wer auffällige Personen beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Brand des Baumes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



