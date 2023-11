POL-LWL: 800 Meter Kupferkabel in Lübz gestohlen

Lübz (ots) -



Von einem Firmengrundstück in der Industriestraße in Lübz haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag etwa 800 Meter Kupferkabel entwendet. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Kabel von einer Kabeltrommel abgetrennt und mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Der Schaden beläuft sich dabei auf circa 5.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls.



