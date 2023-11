POL-NB: Schmierereien an AfD- Bürgerbüro in Malchin

PR Malchin (ots) -



Am heutigen Tag (21.11.2023,um 16:08 Uhr) hat ein Hinweisgeber die Polizei informiert, dass mittels schwarzer Sprühfarbe das AfD Schild mit den Öffnungszeiten übersprüht wurde. Die Schmierereien haben eine Größe von 58 cm x 36 cm. Es wurden keine Buchstaben, Symbole o.Ä. verwendet. Die Farbe lief herunter und beschädigte leicht die Hausfassade des Bürgerbüros. Es ist ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 300 EUR entstanden.Die Tatzeit wird von Samstag, den 18.11.23 gg. 20:30 Uhr bis 19.11.23 gg.09:00 Uhr angegeben.



Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki



Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell