POL-LWL: Frau bei Verkehrsunfall in Grabow schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Grabow ist am Dienstagmittag eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Auf der Straßenkreuzung der Landesstraße 072, Höhe Lenzener Chaussee, waren gegen 12 Uhr ein PKW und ein LKW aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Die schwer verletzte Autofahrerin wurde anschließend in das Schweriner Klinikum eingeliefert. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, dessen Gesamthöhe vor Ort zunächst auf ca. 20.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die betreffende Straßenkreuzung für über eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



