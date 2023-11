POL-HRO: Versuchter Wohnungseinbruch in Rostock

Rostock (ots) -



Das Kriminalkommissariat Rostock hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem es in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags zu einem versuchten Wohnungseinbruch im Rostocker Stadtteil Lütten Klein gekommen war.



Die bislang unbekannten Täter versuchten sich über ein angekipptes Fenster Zutritt zu der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu verschaffen. Ein auf dem Fensterbrett abgestellter Blumentopf fiel hierbei herunter, weckte die Wohnungsinhaberin auf und entlarvte die unbekannten sowie flüchtenden Tatverdächtigen.



Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.



Kostenlose Informationen zu Thema Einbruchschutz gibt es bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916 3130 und auch



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell