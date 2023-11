POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Adlers an einem Weltkriegsdenkmal

Details anzeigen Foto Adler mit Kugel Foto Adler mit Kugel

Kieve bei Röbel (ots) -



Im Zeitraum vom 17.11.2023 15:00 Uhr bis zum 18.11.2023 10:00 Uhr wurde ein eiserner Adler von einem Weltkriegsdenkmal an der Dorfkirche in 17209 Kieve entwendet. Bislang unbekannte Täter haben sich zu dem frei zugänglichen Denkmal des ersten Weltkrieges in der Nähe der Dorfstraße begeben und anschließend den darauf befindlichen Adler und eine Halbkugel, auf welcher sich der Adler befand gewaltsam abgetrennt und entwendet.



Der entwendete Adler ist schwarz, hatte offene ausgebreitete Flügel und eine Größe von ca. 50cm x 50cm. Die entwendete Halbkugel hatte einen Durchmesser von ca. 30cm und war mit Blattgold verziert. Die Kugel und der Adler bestehen aus Zinkguss. Der Wert wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls und der Sachbeschädigung wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Tathergang, möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Diebesgutes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



