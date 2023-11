POL-ANK: Zeugen gesucht - Unbekannter Mann überfällt Löwenapotheke in Anklam

Anklam (ots) -



Heute Mittag (17.11.2023) gegen 13:40 Uhr kam es in der Anklamer Löwenapotheke in der Hospitalstraße zu einem Überfall. Ein bislang unbekannter Mann betrat zur besagten Tatzeit die Löwenapotheke und forderte unvermittelt unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstands vom 22-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Dabei hatte dieser eine Kapuze über den Kopf gezogen und trug einen grauen Schal/Tuch vor dem Gesicht. Der 22-Jährige kam der Forderung nach und übergab Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Danach verließ der Täter die Apotheke vermutlich in Richtung Lindenstraße. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.



Der mutmaßliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich,

- ca. 1,90 m groß,

- schlanke Gestalt,

- kurze Haare,

- bekleidet mit schwarzer Jogginghose, camouflagefarbener

Kapuzenpullover oder Kapuzenjacke und Turnschuhe,

- trug einen grauen Schal/Tuch vor dem Gesicht,

- sprach akzentfrei deutsch



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Polizei bittet daher um Mithilfe! Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Hospitalstraße bzw. Lindenstraße Feststellungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Anklam unter 03971 / 251 2224, der Onlinewache (www.polizei.mvnet.de/onlinewache) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



