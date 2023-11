LWSPA M-V: Personensuche in den Gewässern des Wismarer Hafens

Wismar (ots) -



Am 17.11.2023 gegen 07:55 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der

Polizei die Meldung, dass Kleidung und persönliche Gegenstände einer

Person am Brückenkopf der Seebrücke Wismar-Wendorf aufgefunden

wurden.

Aufgrund der Auffindesituation musste davon ausgegangen werden, dass

eine Person von der Seebrücke ins Wasser gesprungen ist.

Daraufhin erfolgte eine land- und seeseitige Suche mit Kräften der

Berufsfeuerwehr Wismar, der Freiwilligen Feuerwehr Wismar, einem

Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung

Schiffbrüchiger (DGzRS), einem Lotsenboot, einem Hubschrauber der

Bundespolizei und mit Kräften der Schutz- und Wasserschutzpolizei

Wismar.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte weder die gesuchte Person

aufgefunden, noch Erkenntnisse zur Identität der Person ermittelt

werden.

Zeugen, die am Morgen des 17.11.2023 im Bereich der Seebrücke

Wismar-Wendorf Beobachtungen zum Ablauf der Ereignisse gemacht haben,

werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die

Wasserschutzpolizei Wismar unter der Telefonnummer 03841/25530 oder

jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Verfasser:

POK Nürnberg

Streifendienstleiter

WSPI Wismar



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar

Telefon: 03841/25530

Fax: 038414/2553 226

E-Mail: wspi-wismar@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell