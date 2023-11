POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der B 198 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Röbel (ots) -



Am 17.11.2023, gegen 10.50 Uhr ereignete sich auf der B 198 ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 54-jährige deutsche Fahrer eines PKW Citroen befuhr die B 198 aus Richtung Stuer kommend in Richtung B 103. Auf Höhe des Waldparkplatzes zwischen Stuer und der Abfahrt nach Ganzlin kam er mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Gegenspur und stieß mit zwei Bäumen auf dem dortigen Grünstreifen zusammen. Dort kam der PKW zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW Citroen war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500,- Euro.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen war der PKW-Fahrer alleinbeteiligt an dem Unfall.



