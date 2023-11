POL-HRO: Unfallflucht in Rostock: Kollision zwischen Straßenbahn und Pkw

Rostock (ots) -



Nachdem ein Mann am Donnerstagabend in Rostock mit seinem Pkw gegen eine Straßenbahn gefahren und anschließend geflüchtet war, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Der 74-Jährige war gegen 18 Uhr mit seinem Pkw Suzuki in der Rennbahnallee unterwegs. In Höhe der Satower Straße kam es zur Kollision mit der Straßenbahn. Zeugen informierten die Polizei und teilten mit, dass der Deutsche unmittelbar nach dem Zusammenstoß sein Fahrzeug zurücksetzte und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Dank der Zeugen konnten Polizeibeamte den Fahrzeugführer in Höhe der Haltestelle Neuer Friedhof stoppen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache durch das Kriminalkommissariat Rostock dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell