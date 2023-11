POL-HWI: Nach Einbruch in Einfamilienhaus sucht die Polizei Zeugen

Wüstenmark (Gemeinde Testorf-Steinfort) (ots) -



Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wüstenmark am zurückliegenden Mittwoch (15.11.), hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Nach derzeitigem Kenntnisstand sind der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von 07:00 bis circa 12:00 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus eingedrungen. Hier durchwühlten die Unbekannten offenbar die Räumlichkeiten. Zum Stehlschaden können aktuell keine Angaben gemacht werden. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge jedoch auf 2.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.



Zeugen, die zum genannten Zeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 oder jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



