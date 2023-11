Presseeinladung: Christian Pegel hält Impulsvortrag bei der Nordkonferenz der Handwerkskammern

Bauminister Christian Pegel hält am Montag einen Impulsvortrag auf der Nordkonferenz der Handwerkskammern in Schwerin. Die Eröffnung erfolgt durch den Präsidenten der Handwerkskammer Schwerin Uwe Lange, den Hauptgeschäftsführer Dr. Gunnar Pohl sowie den Vorsitzenden der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN) Eckhard Stein.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 20. November 2023, 13 Uhr

Ort: Hotel Speicher am Ziegelsee, Speicherstr. 11,

19055 Schwerin

Thema der diesjährigen Nordkonferenz am 20. Und 21. November 2023 in Schwerin ist die „Stärkung von Innovationsprozessen im Handwerk – Einbindung in alle Technologieoffensiven der Länder und des Bundes“.