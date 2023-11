POL-HWI: Zeugenaufruf: Drei Kabeldiebstähle in einer Woche

Wismar (ots) -



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es seit Montag zu insgesamt drei Kabeldiebstählen in Wismar gekommen ist.



So wurden zuletzt in der Nacht vom 15. auf den 16. November mehrere hundert Meter Stromkabel vom Wismarer Hafen entwendet. Unbekannte Täter öffneten zwei Stromverteilerkästen gewaltsam und durchtrennten die Kabel.



Ähnliche Sachverhalte ereigneten sich in zwei weiteren Fällen ebenfalls am Wismarer Hafen und auf einer Baustelle im Bereich der Schweriner Straße in Wismar. Hier wurden die Kabel in der Nacht vom 13. auf den 14. November beziehungsweise in der darauffolgenden Nacht entwendet. Der Gesamtschaden aller Taten liegt im vierstelligen Bereich.



Zeugen, die in dieser Woche an den benannten Orten ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell