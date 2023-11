POL-HRO: Graffito in Rostocker Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Nachdem in den Nachmittagsstunden des gestrigen Donnerstags ein bislang unbekannter Täter ein Graffito an die Schaufensterscheibe eines in der Rostocker Innenstadt befindlichen Restaurants gebracht hatte, sucht die Polizei nun Zeugen.



Der maskierte Täter hatte gegen 14:50 Uhr ein Graffito an die Schaufensterscheibe des in der Kröpeliner Straße gelegenen Lokals gesprüht und sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt. Die Mitarbeitenden informierten umgehend die Polizei.



Das Rostocker Kriminalkommissariat hat bereits die Ermittlungen übernommen und setzt dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat am gestrigen Donnerstag zwischen 14:40 und 15:00 Uhr den Vorfall oder die Flucht des maskierten Täters im Bereich des "Kröpeliner Tor Centers" beobachtet und/oder kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



