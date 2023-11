POL-LWL: 10 Wildunfälle am Freitagmorgen - Polizei appelliert zur defensiven Fahrweise

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Am Freitagmorgen ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim insgesamt 10 Wildunfälle. Personen wurden dabei nicht verletzt, jedoch kam es zu Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen, die im Einzelfall mehrere Tausend Euro betrugen. Die Unfälle ereigneten sich unter anderem bei Wittenburg, Cambs, Boizenburg, Plau am See, Dabel und Goldberg. Allein im Monat Oktober dieses Jahres registrierte die Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim rund 350 Wildunfälle, bei denen 6 Personen verletzt wurden.



Angesichts des Wildunfallgeschehens appelliert die Polizei erneut zur vorausschauenden und defensiven Fahrweise. Insbesondere auf mit Wildwarnschildern gekennzeichneten Straßen und bewaldeten Streckenabschnitten sollte permanent mit Wildwechsel gerechnet werden. Laut Statistik ereignen sich die meisten Wildunfälle in den frühen Abend- und Morgenstunden.



