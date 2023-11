POL-SN: Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Nachmittag kam es in Schwerin-Warnitz zu Verkehrsbehinderungen in Folge eines Verkehrsunfalles mit hohem Sachschaden:



An der Kreuzung Grevesmühlener Chaussee/ Bahnhofstraße/ Trebbower Straße stießen gegen 16.45 Uhr insgesamt drei Pkw zusammen. Unfallursächlich dürfte nach ersten Informationen ein Fehler beim Abbiegen seitens eines 30-jährigen Fahrers aus Schwerin gewesen sein, der unverletzt blieb. Auch die beiden anderen Beteiligten, ein 39-jähriger Fahrer aus dem Kreis Nordwestmecklenburg sowie ein 56-jähriger Fahrer aus Schwerin, blieben unverletzt.



Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt; zwei der beteiligten Pkw mussten in Folge des Unfallgeschehens abgeschleppt werden.



Im Bereich der Unfallstelle kam es im Zuge der Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen, die über eine Stunde lang anhielten.



Auf den mutmaßlichen Unfallverursacher kommt nun ein Bußgeldverfahren zu.



Es handelt sich bei allen Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



