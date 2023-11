POL-SN: Polizei stellt alkoholisierter Autofahrer am Nachmittag

Schwerin (ots) -



Durch seine Fahrweise fiel den Polizeibeamten gestern Nachmittag ein alkoholisierter Autofahrer in Schwerin auf. Gegen 15:00 Uhr kam es zu einer Verkehrskontrolle in der Lärchenallee in Schwerin Friedrichsthal. Im Ergebnis zeigte ein Atemalkoholtest bei dem 71-jährigen Fahrer einen Wert von 1,16 Promille an. Gegen den deutschen Fahrer aus dem Bereich Nordwestmecklenburg wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst sowie der Führerschein sichergestellt.



