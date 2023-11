POL-SN: Gefährdung durch E-Scooter im Gleisbett

Schwerin (ots) -



Die Polizei sucht Zeugen nachdem unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag einen E-Scooter in das Gleisbett der Straßenbahn legten. Die deutsche Fahrerin der Straßenbahn nahm das Zweirad ersten Erkenntnissen nach nicht wahr, so dass dieses überfahren wurde. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 01:00 Uhr nahe der Haltestelle Lankow Siedlung. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Der E-Scooter einer Verleihfirma wurde komplett zerstört. Mögliche Schäden an der Straßenbahn werden derzeit geprüft. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen zu melden.



