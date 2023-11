POL-SN: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots) -



In Schwerin wurde am heutigen Morgen ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall verletzt:



Der 36-jährige Schweriner überquerte gegen 8.40 Uhr in Höhe der Einmündung Lessingstraße den Obotritenring an der dortigen Ampelkreuzung und wurde hier vom Wagen einer 74-jährigen Frau erfasst. Der Mann wurde mit Verletzungen ins Klinikum gebracht.



Ersten Erkenntnissen nach könnte die Fahrzeugführerin den Fußgänger beim Linksabbiegen übersehen haben.



Die Ermittlung der genauen Unfallursache ist nun Aufgabe des Kriminalkommissariats Schwerin.



Es handelt sich bei beiden Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell