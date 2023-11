POL-LWL: Zwei leicht verletzte Autofahrerin bei Auffahrunfall auf der B 321

Pampow (ots) -



Bei einem Auffahrunfall auf der B 321 in Pampow sind am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrerinnen leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich aus noch ungeklärter Ursache gegen 14:30 Uhr an einer Ampelkreuzung an der Einmündung nach Holthusen. Eine der beiden verletzten Fahrerinnen wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der betreffende Kreuzungsbereich auf der B 321 zeitweilig voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell