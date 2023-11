POL-HRO: 17-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Rostock (ots) -



Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt das Kriminalkommissariat Rostock gegen gleich zwei Jugendliche. Ein 17-jähriger Marokkaner konnte hierbei am vergangenen Donnerstagnachmittag nach Ladendiebstählen in gleich mehreren Bekleidungsgeschäften in der Rostocker Innenstadt vorläufig festgenommen werden.



Die beiden Tatverdächtigen waren am 09.11.2023 gegen 16:40 Uhr von einem Mitarbeiter eines Geschäftes dabei beobachtet worden, wie sie diverse Bekleidungsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro einsteckten und dieses ohne Bezahlung verließen. Die hinzugerufenen sowie zivil eingesetzten Beamten der Rostocker Kriminalpolizei konnten die flüchtenden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen noch in der Rostocker Innenstadt stellen.



Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der 17-jährige Marokkaner aufgrund eines nationalen Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Zudem entdeckten die Kollegen ein Versteck mit weiterem Diebesgut im unmittelbaren Umfeld der algerischen und marokkanischen Tatverdächtigen.



Der 17-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell