POL-LWL: Beschuldigter nach PKW Diebstahl in Untersuchungshaft

Nach einem PKW-Diebstahl im Großraum Hamburg und einer endenden Flucht des Tatverdächtigen in Zarrentin am Montag (wir informierten am Montag) befindet sich der 33-jährige aus Polen stammende Beschuldigte zwischenzeitlich in einer Untersuchungshaftanstalt. Auf Antrag der Schweriner Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht in Ludwigslust am Dienstag Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger Hehlerei gegen den einschlägig vorbestraften Mann erlassen. Der 33-Jährige war auf der BAB 24 aus Schleswig-Holstein kommend mit einem gestohlenen Mazda vor der Polizei geflüchtet. In Zarrentin kam das Auto dann von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend zu Fuß. Er konnte wenig später im Zuge der Fahndung durch die Polizei an einer Bushaltestelle innerhalb des Ortes gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin zu diesem Vorfall sind noch nicht abgeschlossen.



