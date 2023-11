POL-LWL: Polizei bittet nach gefährlicher Körperverletzung in Wittenburg um Hinweise

Wittenburg (ots) -



Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Dienstagnachmittag in Wittenburg bittet die Polizei nun um Hinweise zu diesem Vorfall. Nach Aussagen des Opfers, habe ein unbekannter Mann den 67-Jährigen auf offener Straße mit einem Gehstock attackiert. Dabei wurde der 67-Jährige leicht verletzt. Der Tatverdächtige sei nach dem Vorfall geflüchtet. Das Motiv der Tat soll ein unmittelbar vorausgegangener Zwischenfall gewesen sein, bei dem der angeleinte Hund des Tatverdächtigen das Opfer angehen wollte. Dabei soll der 67-Jährige instinktiv versucht haben, den zulaufenden und bellenden Hund mit einem Stock abzuwehren. Zu einem direkten Angriff des Hundes kam es nicht. Jedoch soll der Hundehalter dem 67-Jährigen gefolgt sein und ihn dann attackiert haben. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich am Dienstag kurz nach 14 Uhr im Friedensring ereignet hat, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



