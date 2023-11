POL-NB: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen bei Röbel

Neubrandenburg (ots) -



Am Morgen des 16.11.2023 kam es auf der L241 zwischen Röbel und Dambeck zur Kollision zwischen einem Transporter und einem PKW, bei welchem 4 Personen leicht verletzt wurden.



Um 06:40 Uhr kam der mit drei deutschen Personen im Alter von 22, 20 und 3 Jahren besetzte PKW aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegen kommenden und nur mit dem 56-jährigen deutschen Fahrer besetzten Transporter zusammen. Alle Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt und auf umliegende Krankenhäuser verbracht.



Infolge des Zusammenstoßes waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden, sodass es zu Verkehrseinschränkungen und einer zwischenzeitlichen Vollsperrung kam. Gegen ca. 10:00Uhr konnte die Unfallstelle wieder frei gegeben werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000EUR geschätzt.



