POL-SN: Nach körperlicher Auseinandersetzung: Polizei nimmt vier Personen in Gewahrsam

Nachdem es am gestrigen Abend in Folge einer körperlichen Auseinandersetzung im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch zu einem größeren Polizeieinsatz kam, wurden in weiterer Folge vier Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen:



Gegen 21.20 Uhr kam es am Dreescher Markt zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem 27-jährigen Deutschen und zwei Tunesiern im Alter von 25 und 27 Jahren. Der 27-jährige Deutsche wurde im weiteren Verlauf laut vorliegenden Informationen von den Tunesiern bedroht, so dass die Polizei gerufen wurde.



Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme, die sich auf Grund einer Vielzahl sich einmischender Personen recht unübersichtlich gestaltete, mussten die beiden Tatverdächtigen vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Der 25-Jährige hatte zuvor noch eine Flasche in Richtung einschreitender Polizeibeamter geworfen; verletzt wurde niemand.



Ein weiterer 31-jähriger Tunesier, der sich den Polizeibeamten drohend genähert hatte und polizeiliche Anordnungen in weiterer Folge unbeachtet ließ, wurde ebenso vorübergehend in Gewahrsam genommen.



Am Rande des Geschehens wurde des Weiteren ein 26-jähriger Algerier als Zeuge befragt. Als der Mann begann, die eingesetzten Beamten zu beleidigen, aggressiv wurde und einen erteilten Platzverweis ignorierte, wurde auch er bis zum Morgen in Gewahrsam genommen.



Die genannten Störer mussten zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen zum Teil gefesselt werden und waren zum Teil alkoholisiert. Ein Beteiligter erlitt nach gegenwärtigem Kenntnisstand leichte Schürfwunden; ärztliche Soforthilfe wurde jedoch nicht erforderlich.

Polizeibeamte wurden nicht verletzt.



Das Kriminalkommissariat hat gegen jeweilige Tatverdächtige Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung, Körperverletzungsdelikten sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen und Spuren gesichert.



Die Schweriner Polizei war mit insgesamt 10 Polizeikräften, darunter auch Diensthundeführer, im Einsatz.



