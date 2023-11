POL-LWL: LKW mit Fahrrädern nach GPS-Ortung in Hagenow entdeckt

Details anzeigen Die Ladefläche des LKW mit den aufgefundenen Fahrrädern. Die Ladefläche des LKW mit den aufgefundenen Fahrrädern.

Auf der Ladefläche eines LKW hat die Polizei am frühen Mittwochabend in Hagenow 20 Fahrräder entdeckt. Die Polizei vermutet, dass die aufgefundenen Fahrräder vorwiegend aus Diebstahlshandlungen stammen. Einen Herkunftsnachweis für die Zweiräder konnte der LKW-Fahrer nicht erbringen. Eines der Fahrräder konnte bereits einer Straftat aus der Lüneburger Heide zugeordnet werden. Der LKW-Fahrer, ein 38-jähriger Ukrainer, wurde daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei untersucht derzeit die sichergestellten Fahrräder und vermutet, dass diese ins Ausland gebracht und dort als Hehlerware weiterverkauft werden sollten. Der Gesamtwert der sichergestellten Fahrräder ist noch nicht bekannt. Ein erster Schätzwert beläuft sich jedoch auf ca. 10.000 Euro.



Den entscheidenden Hinweis zu diesem Vorfall erhielt die Polizei von einem Diebstahl-Opfer, dessen Fahrrad in der Region Hamburg entwendet wurde und sich auf der Ladefläche des LKW befand. An seinem Fahrrad hatte der Mann ein kleines GPS-Ortungsgerät angebracht, welches ein Signal zum aktuellen Standort seines Bikes auf das Smartphone des Opfers übermittelte. Das Ortungssignal führte nach Hagenow zu einem Grundstück, auf dem die Polizei dann nach dem Hinweis des Opfers den betreffenden LKW feststellte. Gegen den 38-jährigen Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls und Hehlerei erstattet. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam und soll als Beschuldigter vernommen werden.



