POL-GÜ: Unbekannte Täter bedienen sich in Wohnmobil eines Bützower Autohauses

Bützow (ots) -



Die Kriminalpolizei in Bützow ermittelt, nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht zum 15.11.2023 in ein zur Reparatur bei einem Autohaus abgestelltes Wohnmobil gewaltsam eingebrochen sind. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt.



Mitarbeiter der hauseigenen Werkstatt im Vierburgweg bemerkten am 15.11.2023, dass die Seitenscheibe des Kundenfahrzeuges eingeschlagen war und alarmierten umgehend die Polizei sowie den 56-jährigen Eigentümer. Nach einer ersten Beguchtachtung durch den geschädigten Deutschen stand fest: die Diebe haben sowohl die Sitze, als auch den Bordcomputer des Peugeot ausgebaut. Darüber hinaus fehlen weitere persönliche Gegenstände. Hinweise zu dem oder den möglichen Tätern liegen gegenwärtig nicht vor.



Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz, um sowohl am Tatort sowie auch am Fahrzeug selbst diverse Spuren und Beweismittel zu sichern, welche nun im Kontext der weiterführenden Ermittlungen ausgewertet werden müssen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell