POL-HRO: Illegale Plakatierungen an Bushaltestellen in Gemeinden des Landkreises Ludwigslust Parchim

Landkreis Ludwigslust-Parchim (ots) -



Durch einen Hinweisgeber wurde dem Polizeirevier Plau am See bekannt,

dass mehrere kleine Plakate an Bushaltestellen in einigen Gemeinden

des Landkreises Ludwigslust-Parchim angebracht wurden.



Unbekannte Täter klebten Papiere und Zettel mit regierungskritischem

Inhalt an die öffentlich genutzten Objekte des öffentlichen

Personennahverkehrs. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten

Plakatierungen bislang in den Gemeinden Granzin, Greven, Lindenbeck

und Lübz fest und entfernten diese. Die sichergestellten Papiere

werden spurentechnisch untersucht.



Der Tatzeitraum zu den angebrachten Papieren konnte bislang noch

nicht geklärt werden. Daher werden Zeugen und Hinweisgeber gesucht,

die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu dem

Anbringen dieser Aushänge geben können.



Hinweise nimmt das Polizeirevier Plau am See unter der Telefonnummer

038735/8370 auf oder jede andere Polizeidienststelle.





Madeleine Haker

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



