POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19 mit zwei Leichtverletzten

Am 15.11.2023 gegen 09:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 19,

unmittelbar vor der Anschlussstelle Güstrow/Laage ein schwerer

Verkehrsunfall, in dessen Folge die Fahrbahn für einen längeren

Zeitraum gesperrt werden musste.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 41-jährige deutsche

Fahrzeugführerin eines PKW Audi die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin,

als es wegen der kurz zuvor eingerichteten Baustelle auf Höhe der

dortigen Autobahnüberführung zu Stauerscheinungen kam. Der hinter ihr

fahrende 22-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Ford-Transporters

bemerkte das Bremsmanöver der Audi-Fahrerin zu spät und fuhr auf

deren PKW auf.

Beide Fahrzeugführer verletzten sich durch den Verkehrsunfall,

weshalb unter anderem Rettungswagen und auch -hubschrauber im Einsatz

waren. Die Verletzten wurden in nahegelegene Kliniken vebracht. Der

weitere Insasse des Ford war unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn der BAB

19 für etwa zwei Stunden vollgesperrt. Beide Fahrzeuge waren in Folge

des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.



Gegen den Fahrzeugführer des Ford wird nun wegen fahrlässiger

Körperverletzung ermittelt.



Marc-André Brechlin

Polizeikommissar

Autobahn-und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf



