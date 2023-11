POL-HRO: Widerstand gegen Polizeibeamte in Rostock

Rostock (ots) -



Die Rostocker Kriminalpolizei ermittelt in gleich mehreren Fällen gegen einen 42-jährigen Mann.



Gegen 17:00 Uhr des gestrigen Dienstags informierte die Mitarbeiterin einer Boulderhalle die Rostocker Polizei über einen Mann, der die dortigen Räumlichkeiten, trotz mehrfacher Aufforderung, nicht verlassen wollte.



Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Polen noch vor Ort stellen. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen reagierte der 42-Jährige aggressiv und attackierte diese mit Faustschlägen. Hierbei konnte der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Tatverdächtige überwältigt, zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,03 Promille.



Das Kriminalkommissariat Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell