POL-NB: Wildunfall mit einer verletzten Person

Am 15.11.2023 kam es auf der B193 zwischen Neustrelitz und Brustorf um 07:13 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Stück Damwild, in dessen Folge eine Person leicht verletzt wurde.



Der 20-jährige deutsche Fahrzeugführer verlor infolge der Kollision mit dem auf die Fahrbahn gelaufenen Tier die Kontrolle über den PKW, sodass dieser von der Fahrbahn abkam, seitlich mit einem Straßenbaum kollidierte und letztlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Durch den Unfallhergang wurde der alleinige Insasse des Fahrzeuges leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden.



Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 5500EUR. Das Tier verendete infolge des Zusammenstoßes.



