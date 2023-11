POL-LWL: Wohnmobil in Ludwigslust aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigslust (ots) -



In Ludwigslust haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag ein abgestelltes Wohnmobil aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist aus dem Gepäckabteil des Campingmobils diverse Motorradbekleidung gestohlen worden. Zudem entwendeten die Täter drei angeschlossene Fahrräder, die sich auf einem am Fahrzeug montierten Fahrradträger befanden. Dabei handelt es sich unter anderem um ein rotes Kinder-Mountainbike sowie ein Damen-Elektrofahrrad. Der dem Eigentümer entstandene Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 8.500 Euro belaufen. Die Polizei, der der Vorfall am Mittwoch gemeldet worden war, ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat, die sich im Rennbahnweg ereignet hat, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



