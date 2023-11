POL-LWL: B192 war wegen Bergung eines LKW halbseitig gesperrt

Karow (ots) -



Wegen eines LKW-Unfalls musste die B 192 in Karow am Dienstagnachmittag für mehrere Stunden halbseitig gesperrt werden. Grund hierfür war ein mit Müll beladener Sattelzug, der aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann in den angrenzenden Graben gefahren war. Dabei wurde unter anderem die Straßenbankette auf einer Länge von über 60 Meter beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach der Bergung des Fahrzeuggespanns am Abend konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.



