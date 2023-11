POL-LWL: Zwei PKW nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Parchim (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW am Dienstagvormittag in Parchim ist ersten Schätzungen zu Folge Sachschaden von circa 17.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen stießen beide Fahrzeuge bei einem Abbiegemannöver in der Putlitzer Straße zusammen. Beide Fahrzeugführer, eine 70-jährige Frau und ein 61-jähriger Mann blieben dabei unverletzt, jedoch waren die Fahrzeuge in Folge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell